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Рейтинг кредиток Украины: среди лидеров - карты ПУМБ, Идея Банка и monobank

10:00 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Анна Шиканова
Рейтинг кредиток Украины: среди лидеров - карты ПУМБ, Идея Банка и monobank Кредитные карты каких банков имеют самый высокий рейтинг (Коллаж РБК-Украина)
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В 2026 году банки активно кредитуют население: согласно данным НБУ, за 8 месяцев этого года объем потребительских кредитов в гривне вырос на 25,65% - до 372,44 млрд грн. Наибольший рост кредитных портфелей за этот период показали ОТП Банк, Идея Банк, ПУМБ, УкрСиббанк и Универсал Банк.

Об этом говорится в рейтинге лучших кредитных карт 2026 года, составленном РБК-Украина.

Согласно результатам рейтинга кредитных карт, лучшими кредитками 2026 признаны следующие:

  • ВСЕМОЖУ Online от ПУМБ
  • О.Картка от Идея Банк
  • Черная карта monobank (Универсал Банк).

В пятерку лидеров также вошли 100 дней 2.0 от Райффайзен Банка и SMART CARD от УкрСиббанка.

Рейтинг кредиток Украины: среди лидеров - карты ПУМБ, Идея Банка и monobank

В целом кредитная карта остается одним из главных продуктов потребительского кредитования в банках, а своей популярности карта обязана ряду интересных кредитных условий, среди которых высокий кредитный лимит, наличие льготного периода и лояльные условия погашения задолженности.

Многие банки сегодня предлагают цифровую карту с лимитом, которая оформляется в приложении и позволяет сразу подключить карту к кошельку ApplePay или GooglePay.

"Для клиента цифровая карта - это быстрый доступ к финансовому инструменту, меньше лишних шагов при оформлении и возможность управлять картой через мобильное приложение. Для банка - это развитие дистанционного обслуживания и оптимизация процесса выдачи карт", - отметил директор департамента цифрового банкинга Идея Банк Виталий Могилев.

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Банки активно совершенствуют цифровые каналы продаж и расширяют возможности карточных продуктов.

"Клиенты ожидают не просто доступа к кредитному лимиту, а удобного инструмента для ежедневных расчетов, понятных условий кредитования и дополнительных преимуществ. Среди заметных тенденций – развитие программ кэшбека, персонализация предложений, увеличение возможностей дистанционного оформления продуктов и усовершенствование мобильных приложений", - отмечает Могилев.

Следовательно, для комфортной кредитной карты уже недостаточно наличия грейс-периода и предоставления клиенту возможности получить более высокую сумму лимита. Ведь, как заметил product owner команды онлайн-кредитования ОТП Банка Игорь Клец , клиент вряд ли будет оформлять кредитную карту без удобного мобильного приложения.

Кроме того, имеют значение и дополнительные преимущества, включая скидки, кэшбек и программы лояльности.

Как отметил заместитель председателя правления Райффайзен Банка Себастиан Рубай, в ближайшее время ожидается сохранение стабильности ставок по кредитным картам на текущем уровне.

"Банки продолжат оптимизацию тарифов в сторону упрощения. Основным инструментом борьбы за активность станут сезонные и партнерские акции", – отметил эксперт.

Кредитная карта будет оставаться одним из флагманских продуктов для физических лиц в 2027 году, говорят опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты. Это объясняется, в частности, самой философией карты с лимитом.

"Кредитка - это инструмент гибкости. Она позволяет закрыть кассовый разрыв между поступлениями, совершить необходимую покупку, не трогая сбережений, и иметь финансовую подушку на непредсказуемые расходы. Кроме этого, ежедневные покупки с карточкой в O.Bank приносят дополнительную выгоду в виде кэшбека и бонусов от партнера. А погашение вовремя формирует позитивную кредитную историю", - говорит директор департамента цифрового банкинга Идея Банк.

Рейтинг лучших кредитных карт 2026 показывает, что самые высокие баллы получили кредитные карты с лояльными и выгодными условиями, где клиентам доступен комфортный онлайн-сервис, высокий кредитный лимит, длительный грейс-период, относительно низкий порог минимального ежемесячного платежа на среднюю рыночную ставку по кредиту.

Раньше мы писали, что лучше для ежедневных расходов - кредитная карта или наличный кредит.

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