Китай завершил военные учения вокруг Тайваня и назвал итоги
Сегодня, 10 апреля, Китай завершил проведение военных учений вокруг Тайваня, которые длились три дня. Солдаты КНР отрабатывали блокаду острова.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявило китайское военное командование.
В КНР утверждают, что "успешно завершили" военные учения и проверили возможность подразделений действовать в условиях боевых действий. По словам военных, они готовы "решительно подавлять любые формы сепаратизма и иностранного вмешательства".
При этом государственное телевидение Китая рассказало, что в ходе тренировок боевые корабли во главе с авианосцем “Шаньдун” и истребители, в том числе H-6, способные нести ядерное оружие, отрабатывали “совместные действия по установлению всесторонней блокады острова”.
В Минобороны Тайваня отметили, что сегодня утром по местному времени вокруг острова зафиксировали 11 китайских боевых кораблей и 59 самолетов. 39 из них нарушили так называемую срединную линию между КНР и непризнанным государством.
Напомним, 8 апреля Китай начал военные учения вокруг острова после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из США.
В Минобороны КНР заявляли, что отрабатывали окружение Тайваня во время тренировок.
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