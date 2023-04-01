ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай организовал "боевое патрулирование" в ответ на визит президента Тайваня в США

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 00:30
Китай организовал "боевое патрулирование" в ответ на визит президента Тайваня в США Фото: китайские самолеты вылетели в сторону Тайваня на фоне визита президента острова в США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 31 марта, девять китайских самолетов вышли на "боевое патрулирование" и пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это произошло после того, как Китай пригрозил последствиями, если президент Тайваня Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайские самолеты пересекли точки на севере, в центре и к югу от срединной линии пролива, которая является неофициальной буферной зоной между странами. В ответ Тайвань применил собственные самолеты и корабли, использовав их для мониторинга ситуации.

Минобороны острова соблюдало принцип "не обострять конфликт и не вызывать споры". Также Тайвань осудил "иррациональные действия" Китая.

Отмечается, что Цай прибыла в США, совершив там "транзитную остановку" по пути в страны Центральной Америки. Ожидается, что на обратном пути в Тайбэй она должна встретиться с Маккарти в Лос-Анджелесе.

Китай считает такие действия "ужесточением поддержки Тайваня со стороны США" и пригрозил "неопределенными последствиями".

Ранее сообщалось, что США расширят присутствие войск на Тайване для того, чтобы усложнить возможную китайскую атаку на остров.

До этого Пентагон заявлял, что США примут уроки по войне в Украине для плана по обороне Тайваня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций