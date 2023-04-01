Китай организовал "боевое патрулирование" в ответ на визит президента Тайваня в США

В пятницу, 31 марта, девять китайских самолетов вышли на "боевое патрулирование" и пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это произошло после того, как Китай пригрозил последствиями, если президент Тайваня Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китайские самолеты пересекли точки на севере, в центре и к югу от срединной линии пролива, которая является неофициальной буферной зоной между странами. В ответ Тайвань применил собственные самолеты и корабли, использовав их для мониторинга ситуации.

Минобороны острова соблюдало принцип "не обострять конфликт и не вызывать споры". Также Тайвань осудил "иррациональные действия" Китая.

Отмечается, что Цай прибыла в США, совершив там "транзитную остановку" по пути в страны Центральной Америки. Ожидается, что на обратном пути в Тайбэй она должна встретиться с Маккарти в Лос-Анджелесе.

Китай считает такие действия "ужесточением поддержки Тайваня со стороны США" и пригрозил "неопределенными последствиями".