Цены на АЗС 26 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В четверг, 26 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать стоимость топлива. Ценники в сторону уменьшения переписали все пять ведущих операторов: SOCAR устроил обвал цен на бензин и дизель, "Укрнафта" и UPG удешевили дизтопливо, а OKKO, WOG и UPG снизили стоимость газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
SOCAR обвалил цены: Сеть SOCAR снизила стоимость бензинов А-95 и NANO 95 сразу на 3,00 грн/л – до 85,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно. Обе марки дизельного топлива подешевели на 2,00 грн/л: обычный ДТ NANO - до 101,00 грн/л, а ДТ NANO Extro - до 104,00 грн/л.
"Укрнафта" и UPG синхронно снизили стоимость дизеля: Государственная сеть "Укрнафта" сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - обычное ДТ подешевело до 95,90 грн/л, а ДТ Energy - до 97,90 грн/л. Сеть UPG снизила цену upgDIESEL на 1,00 грн/л (до 97,90 грн/л), а стандартного EURO DIESEL - на 94 копейки (до 95,46 грн/л).
На рынке автогаза началась волна удешевления: Сети OKKO и WOG синхронно сбросили по 60 копеек - до 62,90 грн/л, а UPG снизила стоимость газа на 1,00 грн/л, опустив ценник до 60,90 грн/л. Другие виды топлива на OKKO и WOG остались без изменений.
Детализация цен на АЗС 26 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 84,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 62,90 грн (-60 коп.)
WOG
- Бензин 100: 94,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн
- Бензин 95 Евро: 84,90 грн
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 62,90 грн (-60 коп.)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 85,90 грн (-3 грн)
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн (-2 грн)
- ДТ NANO: 101,00 грн (-2 грн)
- Газ: 63,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 97,90 грн (-1 грн)
- ДТ: 95,90 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 93,90 грн
- Бензин UPG 95: 82,90 грн
- Бензин A-95: 80,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 97,90 грн (-1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 95,46 грн (-94 коп.)
- Газ: 60,90 грн (-1 грн)