В четверг, 26 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать стоимость топлива. Ценники в сторону уменьшения переписали все пять ведущих операторов: SOCAR устроил обвал цен на бензин и дизель, "Укрнафта" и UPG удешевили дизтопливо, а OKKO, WOG и UPG снизили стоимость газа.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

SOCAR обвалил цены: Сеть SOCAR снизила стоимость бензинов А-95 и NANO 95 сразу на 3,00 грн/л – до 85,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно. Обе марки дизельного топлива подешевели на 2,00 грн/л: обычный ДТ NANO - до 101,00 грн/л, а ДТ NANO Extro - до 104,00 грн/л.

"Укрнафта" и UPG синхронно снизили стоимость дизеля: Государственная сеть "Укрнафта" сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - обычное ДТ подешевело до 95,90 грн/л, а ДТ Energy - до 97,90 грн/л. Сеть UPG снизила цену upgDIESEL на 1,00 грн/л (до 97,90 грн/л), а стандартного EURO DIESEL - на 94 копейки (до 95,46 грн/л).

На рынке автогаза началась волна удешевления: Сети OKKO и WOG синхронно сбросили по 60 копеек - до 62,90 грн/л, а UPG снизила стоимость газа на 1,00 грн/л, опустив ценник до 60,90 грн/л. Другие виды топлива на OKKO и WOG остались без изменений.

Фото: цены на АЗС 26 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 26 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн

Бензин Pulls 95: 87,90 грн

Бензин А-95 Евро: 84,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн (-60 коп.)

WOG

Бензин 100: 94,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн

Бензин 95 Евро: 84,90 грн

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн (-60 коп.)

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 85,90 грн (-3 грн)

ДТ NANO Extro: 104,00 грн (-2 грн)

ДТ NANO: 101,00 грн (-2 грн)

Газ: 63,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 97,90 грн (-1 грн)

ДТ: 95,90 грн (-1 грн)

Газ: 61,90 грн

UPG