Несмотря на потери генерации, украинская электроэнергия для бизнеса дешевле, чем в Европе, - эксперт

Цены на электроэнергию в Украине не являются самыми высокими в Европе. Несмотря на распространенные в информационном поле манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного Кирилла Сазонова.

"Читаешь иногда интернет - и удивляешься. Очередная "сенсация": якобы цена электроэнергии в Украине "самая высокая в Европе". Это бред. Фейк. Манипуляция", - сказал он, добавив, что на самом деле все наоборот.

По его словам, эксперты подтверждают - счета для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими. Военный обратил внимание, что немало манипуляций построены на некорректных сравнениях.

"Многие манипуляции строятся на некорректных сравнениях. Берут биржевые цены из Европы, которые не отражают реальных счетов для людей и компаний, и выдают

это за "правду". На самом деле конечные тарифы в ЕС выше за счет налогов, оплаты передачи и других наценок", - пояснил Сазонов.

Он также напомнил, что все эти спекуляции происходят на фоне масштабных разрушений украинской энергосистемы.

"И все это - при том, что россия разрушила 60% нашей энергетики. Каждая гривна у нас идет на восстановление, ремонт и на то, чтобы у людей был свет", - подчеркнул

военный.

Поэтому, по его мнению, все эти вбросы о "самой высокой цене" - это чистой воды ложь и грязная игра нечестного бизнеса.

"Правда же в том, что Украина сегодня платит одну из самых низких цен в Европе", - отметил Сазонов.