Попри втрати генерації, українська електроенергія для бізнесу дешевша, ніж у Європі, - експерт
Ціни на електроенергію в Україні не є найвищими в Європі. Попри поширені в інформаційному полі маніпуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового Кирила Сазонова.
"Читаєш іноді інтернет - і дивуєшся. Чергова "сенсація": нібито ціна електроенергії в Україні "найвища в Європі". Це маячня. Фейк. Маніпуляція", - сказав він, додавши, що насправді все навпаки.
За його словами, експерти підтверджують - рахунки для бізнесу в Україні нижчі або співставні із середньоєвропейськими. Військовий звернув увагу, що чимало маніпуляцій побудовані на некоректних порівняннях.
"Багато маніпуляцій будуються на некоректних порівняннях. Беруть біржові ціни з Європи, які не відображають реальних рахунків для людей і компаній, і видають
це за "правду". Насправді кінцеві тарифи в ЄС вищі за рахунок податків, оплати передачі та інших націнок", - пояснив Сазонов.
Він також нагадав, що всі ці спекуляції відбуваються на тлі масштабних руйнувань української енергосистеми.
"І все це - при тому, що росія зруйнувала 60% нашої енергетики. Кожна гривня у нас іде на відновлення, ремонт і на те, щоб у людей було світло", - підкреслив
військовий.
Тому, на його думку, всі ці вкиди про "найвищу ціну" - це чистої води брехня і брудна гра нечесного бізнесу.
"Правда ж у тому, що Україна сьогодні платить одну з найнижчих цін у Європі", - зазначив Сазонов.
Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також заявив, що ціни для бізнесу в Україні не перевищують європейські, а часто навіть нижчі.
Раніше експерт розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.