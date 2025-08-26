Несмотря на давление училась в украинской школе: из оккупации вернули еще одного ребенка

С временно оккупированных территорий удалось вернуть ребенка, который, несмотря на давление, учился в украинской школе, и хотел продолжать обучение в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одного нашего ребенка с временно оккупированных территорий. Несмотря на годы давления и ограничений, она продолжала обучение в украинской школе онлайн и мечтала об образовании и будущем в свободной Украине", - отметил Ермак.
По его словам, сегодня девушка уже в безопасности, рядом с родными, и получает необходимую поддержку, готовясь поступать в украинский университет.
"Спасибо Украинской сети за права ребенка за помощь в возвращении. Мы выполняем задание президента - возвращаем всех наших детей", - добавил руководитель Офиса президента.
С начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла с территории Украины более 19,5 тысячи детей.
По словам уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, более тысячи детей уже удалось вернуть домой, и эта работа продолжается. Вопрос возвращения несовершеннолетних остается одним из ключевых в международной повестке дня.
Чтобы усилить ответственность за похищение украинских детей, в апреле Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное перемещение детей и их использование в военных целях иностранными государствами.