Попри тиск вчилась в українській школі: з окупації вдалось повернути ще одну дитину

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну нашу дитину з тимчасово окупованих територій. Попри роки тиску та обмежень, вона продовжувала навчання в українській школі онлайн і мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні", - зазначив Єрмак.

За його словами, сьогодні дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, та отримує необхідну підтримку, готуючись вступати до українського університету.

"Дякуємо Українській мережі за права дитини за допомогу у поверненні. Ми виконуємо завдання президента – повертаємо всіх наших дітей", - додав керівник Офісу президента.