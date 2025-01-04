Несмотря на угрозы Фицо. Словацкий оператор обещает продолжить поставки электричества Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Словацкая государственная компания SEPS заверила, что будет придерживаться контрактов, заключенных с "Укрэнерго".

В компании отметили, что в прошлом году продлили договор на поставку до 150 мегаватт электроэнергии в рамках аварийной помощи Украине. Компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии на стандартных условиях.

В 2024 году экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.