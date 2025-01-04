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Несмотря на угрозы Фицо. Словацкий оператор обещает продолжить поставки электричества Украине

Братислава, Суббота 04 января 2025 10:33
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Несмотря на угрозы Фицо. Словацкий оператор обещает продолжить поставки электричества Украине Фото: словацкий оператор обещает продолжить поставки электричества Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный оператор электросетей Словакии обещает продолжить поставки электроэнергии Украине. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Словацкая государственная компания SEPS заверила, что будет придерживаться контрактов, заключенных с "Укрэнерго".

В компании отметили, что в прошлом году продлили договор на поставку до 150 мегаватт электроэнергии в рамках аварийной помощи Украине. Компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии на стандартных условиях.

В 2024 году экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Угрозы Фицо

Напомним, 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал, что прекратит поставки электроэнергии Украине. Он требовал продолжения транзита российского газа. Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на шантаж Фицо.

После этого Фицо прибегнул к новым угрозам Украине. Премьер Словакии заявил, что страна может сократить помощь украинским беженцам.

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Роберт Фицо Электроэнергия
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