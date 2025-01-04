Попри погрози Фіцо. Словацький оператор обіцяє продовжити постачання електрики Україні
Державний оператор електромереж Словаччини обіцяє продовжити постачання електроенергії Україні. Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Словацька державна компанія SEPS запевнила, що буде дотримуватися контрактів, укладених з "Укренерго".
У компанії зазначили, що минулого року продовжили договір на постачання до 150 мегаватів електроенергії в рамках аварійної допомоги Україні. Компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії на стандартних умовах.
У 2024 році експорт електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 терават-години. Це в 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Погрози Фіцо
Нагадаємо, 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи та Молдови.
Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував, що припинить постачання електроенергії Україні. Він вимагав продовження транзиту російського газу. Україна закликала Єврокомісію відреагувати на шантаж Фіцо.
Після цього Фіцо вдався до нових погроз Україні. Прем'єр Словаччини заявив, що країна може скоротити допомогу українським біженцям.
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