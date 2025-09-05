Несмотря на 35 млрд выплат, у "єВідновлення" остаются технические и нормативные проблемы – исследование

По программе "єВідновлення" украинцы уже получили 35 млрд грн компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье. Однако процесс получения выплат, их использование и даже оформление заявлений на компенсацию сопровождается рядом системных трудностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Речь идет о нормативных коллизиях, технических недоработках, практических сложностях реализации на местах и ​​низком уровне осведомленности граждан. Для их преодоления необходимы комплексные изменения - от совершенствования правовой базы до улучшения доступа к информации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Национальный компенсационный механизм за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества: опыт, вызовы и перспективы усовершенствования", рассказала Елена Шуляк.

Что ограничивает доступ к "єВідновлення"

По словам депутата, во-первых, речь идет о проблемах нормативного уровня, в частности, ограниченный перечень ремонтных работ, которые могут быть покрыты компенсацией.

Также существенно усложняет процесс восстановления требование получения согласия всех совладельцев жилья на подачу заявки, что особенно критично для объектов с большим количеством совладельцев или при отсутствии контакта с ними.

Кроме того, усложняет ситуацию правовая неопределенность в части сроков проведения ремонта по категории Б.

"Возникают вопросы, учитывается ли в отведенный срок период верификации комиссией или время на перевод второй части компенсации. Отсутствие четкости создает риски задержек и недоразумений", - пояснила Шуляк.

Среди других вызовов, отметила Елена Шуляк, - неурегулированность процедуры подтверждения софинансирования, если объем повреждений превышает предельную сумму компенсации (350 тыс. грн - для квартир, 500 тыс. грн - для частных домов). У комиссий нет единого подхода, что создает неравные условия для заявителей.

Также законодательно не определен порядок действий при отсутствии собственника на объекте при верификации или невозможности проверки целевого использования средств. Это может тормозить или полностью останавливать процедуру закрытия компенсации.

По словам парламентарии, важно обратить внимание и на технические барьеры, ограничивающие доступ к программе:

Отсутствует возможность подать заявление, если жилье находится на ТОТ.

Не автоматизировано формирование актов верификации в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Отсутствие цифрового решения для учета пособий от доноров (фондов, международных организаций).

Отсутствие у членов комиссий доступа к информации о статусе рассмотрения обращений, поданных через ЦНАП или нотариус.

"Из-за этих ограничений заявители не могут оперативно узнать, забронированы ли средства на их сертификат. Это создает риски потери возможности воспользоваться компенсацией вовремя", - пояснила народная депутат.

Третий блок проблем - барьеры практической реализации. Среди них - отсутствие у ДРРП зарегистрированного права собственности, что делает невозможным получение компенсации. Кроме того, вновь фигурирует вопрос согласия совладельцев, а также слишком короткий срок на использование средств, иногда не позволяющий реализовать ремонт - из-за погоды, ситуации с безопасностью или отсутствия подрядчиков.

"Есть еще и фактор завышенных цен участников программы. Это приводит к тому, что люди не могут найти подрядчика в пределах компенсации и вынуждены либо доплачивать, либо замораживать ремонтные работы", - отметила Шуляк.

Последняя категория - информационная изоляция части граждан. Нардеп подчеркнула, что многие сайты органов местного самоуправления не содержат актуальной информации об условиях участия в программе, ее этапах, сроках, новых нормативных изменениях.

"Особенно сложно сориентироваться в механизме компенсации уязвимым категориям граждан. Недостает простой, пошаговой, обновляемой информации, которую легко найти и понять", - констатировала Елена Шуляк.

Что нужно для повышения эффективности "єВідновлення"

Эффективная реализация программы, акцентировала парламентария, требует одновременного усовершенствования:

нормативной базы;

технических инструментов;

практических процедур на местах;

доступного информационного сопровождения для граждан.

"Только системная модернизация на всех уровнях позволит программе "єВідновлення" работать быстро, удобно и справедливо для каждого заявителя", - резюмировала Елена Шуляк.