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Будут пополнять армию вместо оккупантов? В РФ хотят отправлять бездомных собак на войну

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Украина, Среда 17 мая 2023 12:29
Будут пополнять армию вместо оккупантов? В РФ хотят отправлять бездомных собак на войну Фото: в России предложили отправлять бездомных собак на войну в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Госдуме РФ предложили отправлять бездомных собак на войну в Украине. В частности, животных следует обучать "всяким разным навыкам" и отправлять на фронт в Украину, чтобы якобы помогали раненым и в разминировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал The Moscow Times.

По его словам крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их "в зону СВО".

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", - рассказал он.

Как отмечают в Telegram-канале, предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом усыплять бродячих собак.

Как сообщалось, по всей России продолжается новая кампания по поиску новобранцев для пополнения сил для войны против Украины. Мужчин поощряют поступать в армию денежными бонусами и льготами.

При этом, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.

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