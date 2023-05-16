Фото: россияне требуют деньги у жителей оккупированных территорий за отсрочку от мобилизации (Getty Images)

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне превратили принудительно мобилизацию на временно оккупированных территориях средством, как нажиться на гражданских жителях. Как сообщает Генштаб ВСУ, после задержания в ходе первой учредительной беседы оккупанты требуют от граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Людей, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки.