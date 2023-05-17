Поповнюватимуть армію замість окупантів? У РФ хочуть відправляти бездомних собак на війну

У Держдумі РФ запропонували відправляти бездомних собак на війну в Україні. Зокрема, тварин слід навчати "різним навичкам" і відправляти на фронт в Україну, щоб нібито допомагали пораненим і в розмінуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал The Moscow Times .

За його словами, великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх "в зону СВО".

"У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різним навичкам. Нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь", - розповів він.

Як зазначають у Telegram-каналі, пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення Держдумою поправок до закону "Про відповідальне поводження з тваринами", які наділяють регіони правом присипляти бродячих собак.

Як повідомлялося, по всій Росії триває нова кампанія пошуку новобранців для поповнення сил для війни проти України. Чоловіків заохочують вступати до армії грошовими бонусами та пільгами.

При цьому на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову мобілізацію місцевих жителів. Водночас, росіяни вимагають хабарі за те, щоб не потрапити в армію РФ.