Льготы и премии. Россия поощряет мужчин воевать в Украине, чтобы не объявлять мобилизацию, - AP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Российское правительство поощряет мужчин идти добровольцами либо во временных пунктах вербовки, которые появляются в разных регионах, либо посредством телефонных звонков от служащих военной службы. Таким образом, согласно недавнему докладу американского центра Institute of the Study of War, РФ может "избежать официального объявления второй волны мобилизации" после того, как первая оказалась столь непопулярной.

Житель Москвы рассказал, что его работодатель, государственная организация, собрала военные билеты всех мужчин боевого возраста и сказала, что даст им отсрочку. Однако этот шаг все равно вызвал у него волну страха: "Это нервирует и пугает - никто не хочет вдруг оказаться на войне с винтовкой в руках".

Российские СМИ сообщают, что мужчинам по всей стране приходят повестки из комиссариатов. В большинстве случаев мужчин просто попросили обновить свои записи. Однако некоторым приказали участвовать в военной подготовке.

СМИ также сообщают, что РФ приказала местным властям привлечь определенное количество добровольцев. Некоторые чиновники объявили о создании центров вербовки с целью заставить мужчин подписывать контракты, которые позволяют отправлять в бой в качестве профессиональных военных.

Объявления появилось на государственных веб-сайтах и в социальных сетях государственных учреждений и организаций, в том числе библиотек и школ.

Например, муниципальная администрация на западе Ярославской области пообещала одноразовую премию около 3800 долларов за регистрацию, а если мужчину отправят в Украину - месячную зарплату до 2500 долларов и около 100 долларов в день за "участие в активных наступательных операциях" и 650 долларов "за каждый километр продвижения в составе штурмовых групп".

В объявлении говорилось, что солдат также получит льготы по уплате налогов и кредита, льготный статус поступления в университет для своих детей, щедрую компенсацию семьи, если он будет ранен или погибнет в бою, а также статус ветерана войны, который принесет еще больше льгот.

По словам основателя группы под названием "Иди лесом", которая помогает мужчинам избежать мобилизации, Григория Свердлина были лишь единичные случаи, когда на мужчин действительно оказывали давление.

По его словам, группа получает до 100 сообщений в день от мужчин, которые ищут советы по обращению с повестками или служащими военной службы по сравнению с десятками в день за последние месяцы.

При этом в Вологодской области группа получила сообщение о том, что почти всех, кто идет в комиссариат, после получения повестки "заставляют подписать документ о запрете выезда из региона".

Адвокат Алексей Табалов, руководящий группой правовой помощи Школы призывника, считает, что в том, что власти сейчас раздают повестки, нет ничего необычного. Часть сообщений традиционно раздается перед весенним призывом на срочную военную службу, который должен начаться 1 апреля.

При этом он рассказал, что его группа продолжает получать сообщения от солдат, которые хотят расторгнуть контракты, но это юридически невозможно, пока российский диктатор Владимир Путин не прекратит начавшуюся в сентябре частичную мобилизацию новым указом.

В Институте изучения войны отмечают, что нынешняя призывная кампания похожа на ту, которая проводилась прошлым летом перед сентябрьским призывом. Тогда власти также использовали финансовые стимулы, и были созданы разные добровольческие батальоны, но эта попытка явно не увенчалась успехом, потому что Путин в конце концов перешел к частичной мобилизации. Пока неизвестно, как закончится кампания этого года.