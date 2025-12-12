Без пополнения войска фронт не удержать: Шаповалов о конфликтах вокруг ТЦК

"Обществу хочу сказать: без пополнения войска мы не удержим фронт. Нам нужно сотрудничество, а не война внутри страны между "пикселем" и "гражданскими", - заявил Шаповалов.

Он также отметил, что когда военных, которые выполняют свою работу по учету и комплектованию, демонизируют, унижают, на них нападают физически, - это преступление. Это нападение на военнослужащего.

"Не имеет значения, где он служит - в штурмовой бригаде, в артиллерии или в ТЦК. Каждый на своем месте выполняет свои важные задачи. Особенно, если учитывать тот факт, что в основном в ТЦК и СП служат те военнослужащие, которые имеют ранения и не могут продолжать прохождение службы в боевых подразделениях", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.

По мнению Шаповалова, военный в форме, который выполняет задачи в тылу, - это также часть Сил обороны, и преступные действия против него подрывают обороноспособность так же, как удар по военным на фронте.

"Также нужно признать, были и есть случаи, когда определенные военнослужащие ТЦК вели себя грубо, превышали полномочия или нарушали закон. По каждому такому эпизоду должны работать правоохранительные органы и должны быть приговоры", - подчеркнул он.

При этом Шаповалов добавил, что есть базовый принцип: проблемы ТЦК не решаются самосудом. Они решаются в правовом поле, надзором, инспекциями и приговорами.

"Военным ТЦК определил задачу: работайте с уважением к людям, помните, что за каждым решением есть чья-то жизнь", - подытожил он.