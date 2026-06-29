Спрос на ИИ превысил возможности Google: что произошло с Gemini

Google была вынуждена искусственно ограничить доступ Meta Platforms к своим ШИ-моделям семейства Gemini. Оказалось, что текущие темпы строительства дата-центров и закупки чипов не успевают за реальными потребностями рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Лимиты для Meta: причины и последствия

Примечательно, что у Meta нет собственного разветвленного облачного бизнеса для предоставления коммерческих услуг и сейчас только догоняет конкурентов, инвестируя сотни миллиардов долларов в развитие собственных дата-центров.

До этого времени для обеспечения внутренних бизнес-процессов компания Марка Цукерберга активно покупала вычислительные лимиты Google.

По данным источников, ограничения привели к следующим последствиям:

Замедление внутренних проектов: предупреждение о истощении доступных мощностей поступило в Meta еще в марте. Это нарушило графики разработки и развертывания некоторых корпоративных инструментов.

Экономия ресурсов: руководство Meta было вынуждено выдать внутреннее распоряжение для сотрудников с требованием существенно оптимизировать использование ИИ-токенов.

Изменение технологического стека: чтобы снизить зависимость от внешних коммерческих платформ, Meta ускорила разработку и перевод внутренних процессов на собственную новую модель Muse Spark, которая создается в рамках подразделения Superintelligence Labs.

Ранее Meta выбрала Gemini и Anthropic Claude, поскольку эти закрытые модели демонстрировали более высокую эффективность по сравнению с собственными open-source решениями компании и линейкой Llama.

Посторонний ИИ использовался для

автоматизации клиентской поддержки,

создание чат-ботов для рекламодателей,

написание кода,

критически важных задач модерации – выявление мошенничества и удаление вредоносного контента.

Масштабы дефицита и контракт с SpaceX

Проблема нехватки серверных мощностей является системной и затрагивает самого разработчика Gemini. Чтобы обеспечить стабильную работу своей премиальной платформы для крупного бизнеса Gemini Enterprise, Google заключила масштабное тактическое соглашение с компанией SpaceX Илона Маска.

Детали контракта: Google обязалась выплачивать SpaceX по 920 миллионов долларов ежемесячно за доступ к инфраструктуре дата-центров xAI (в том числе суперкомпьютер Colossus 1 в Мемфисе).

Соглашение рассчитано до середины 2029 года и гарантирует Google доступ к примерно 110 000 высокопроизводительным графическим процессорам Nvidia, центральным процессорам и сопутствующим системам памяти.

Экономика ШИ-индустрии и рост цен

Несмотря на миллиардные вливания в железо, финансовая модель разработчиков искусственного интеллекта остается нестабильной. Аналитики отмечают, что такие крупные поставщики, как OpenAI, до сих пор не вышли на уровень чистой прибыли, поскольку текущие доходы от продаж подписок и API покрывают лишь незначительную часть расходов на содержание и аренду серверов.

Основными бенефициарами сложившейся ситуации являются непосредственные поставщики инфраструктуры и оборудования. Из-за критической перегрузки сетей на рынке зафиксирован резкий рост стоимости токенов. Это заставляет многие компании пересматривать бюджеты и сокращать использование ИИ в своих продуктах.