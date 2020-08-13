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Три міста та п'ять районів потрапили до "червоної зони": що це значить

Київ, Четвер 13 серпня 2020 19:23
Три міста та п'ять районів потрапили до "червоної зони": що це значить
Фото: в Україні визначили нові зони карантину (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У "червоній зоні" мають зупинити громадський транспорт і закрити ресторани

За підсумками сьогоднішнього перегляду три міста і п'ять районів потрапили до "червоної зони" карантину. Під найжорсткіші карантинні обмеження потрапили населені пункти у п'яти областях.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, до "червонї зони" потрапили:

  • Івано-Франківська область - Городенківський і Косівський райони
  • Львівська область - Самбір
  • Одеська область - Біляївка
  • Рівненська область - Дубно, Костопільський та Рівненський райони
  • Чернівецька область - Кіцманський район

"Червона зона" передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

Крім того, в такому регіоні діють обмеження з інших карантинних зон - масковий режим в громадських місцях, заборона на роботу готелів, розважальних закладів, спортзалів, заборона на планові госпіталізації та відвідування органів соцзахисту.

Зазначимо, перераховані вище обмеження тепер будуть діяти як мінімум 14 днів.

Як заявив Максим Степанов, карантинні зони будуть встановлюватися кожні 7 днів. Однак незважаючи на це, рішення про ослаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки можна переглядати не раніше ніж через 14 днів.

Згідно з актуальними даними, до ослаблення карантину точно не готові Київ і ще 11 областей.

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