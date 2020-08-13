Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Фото: люди у масках (РБК-Україна)

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям

Станом на 13 серпня в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів. До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

Київ

Волинська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, в Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 1 592 людини.

Крім того, сьогодні Україну поділять на нові зони карантину, рішення прийме Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.