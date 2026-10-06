Понтоны не заменят мосты, а на тоннель уйдет до 10 лет: эксперт об альтернативах для Киева

− Из-за российских атак на мосты Киев рассматривает возможность установить понтоны. Настолько ли это реально сделать?

– Технически – это реально. Военные их уже возводили в 40-х годах прошлого столетия. Но ПМП ( понтонно-мостовой парк, – РЕД.) не рассчитан на то движение, которое обеспечивают киевские мосты.

Конечно, понтоны могут пропускать легковые автомобили и общественный транспорт, но первично они предназначены именно для военных целей – эвакуации или логистического обеспечения. А не для того, чтобы человек с левого берега мог поехать в офис на правый.

Для установки ПМП необходимо иметь достаточное количество этих комплектов. Возможно, придется доставать их за границей. Кроме того, есть определенные особенности эксплуатации этих конструкций во время паводков или замерзания реки. Это все нужно оперативно отслеживать, обслуживать, при необходимости – заменять.

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ПМП более уязвимые цели, чем железобетонные или металлические мосты. Если дрон попал по одному сегменту понтонной переправы, его можно заменить. Однако будут ли эти комплекты в наличии? Поэтому ПМП нужно будет дополнительно защищать.

На самом деле, если будут разворачиваться понтонные переправы, а я надеюсь, этого не произойдет, это будет очень плохой знак. Потому что речь уже пойдет о крайнем режиме функционирования, буквально выживании Киева.

Фото: Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов (facebook.com_smartcitykyiv)

− Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту заявлял, что альтернативными переправами хотят обеспечить половину пропускной способности киевских мостов. Сколько для этого нужно понтонов?

− По моим подсчетам, для этого должно быть 15-20 понтонных переправ. Их нужно будет подключать к сети, устанавливать светофоры, чтобы пропускать транспорт по определенной очереди. И даже в таких условиях высокой пропускной способности не будет.

Это нереалистично с точки зрения количества необходимых комплектов и их подключения.

− Сколько времени нужно, чтобы построить один понтон?

− Сами понтоны разворачиваются быстро, потому что это фактически военные средства для оперативного перебрасывания техники. Но еще, возможно, придется обустроить причальные постройки, проложить дорогу до понтонов.

Однако в реальности у нас могут пройти месяцы, потому что эти понтоны нужно где-то достать, проверить, спланировать, как все будет работать. Эта фаза в наших условиях может занять неограниченно долго. Пока все это сделается, вопрос уже может быть неактуальным.

− После закрытого заседания Киевсовета 1 октября в СМИ появилась информация от депутатов, что создание системы понтонных переправ через Днепр оценивают примерно в 8 миллиардов гривен. Этого достаточно для реализации?

− На самом деле непонятно, что входит в эту цирфу. Я пытался сам подсчитать, во сколько бы обошлись ПМП, но надо понимать, сколько их в наличии и вообще есть ли они. В любом случае, подсчет шел на десятки миллионов долларов.

Строительство, контроль, обслуживание понтонов – это достаточно высокие затраты.

Фото: Последствия российской атаки на Северный мост в Киеве (Getty Images)

− Как оцениваете предложения построить тоннель под Днепром?

− Даже если бы у нас были деньги, я бы не выделял их сейчас на тоннеле, потому что ситуация может резко измениться. Такие проекты делают в мирной жизни, а не во время войны. Поэтому это предложение мне кажется довольно странным.

Такое строительство требует больших сроков. Если все будет супер оптимистичным и мы стартуем уже сегодня, то где-то 3 года потратим на разработку проектной документации. И еще примерно 5 лет – на строительство.

И речь идет о бесперебойном финансировании. На такой тоннель нужны миллиарды долларов. То есть, если есть деньги, вся нормативка в порядке и ничего не задерживает процесс, то за 7-10 лет получим этот тоннель.

Как это связано с нашей проблемой сегодня – не пойму. Возможно, эту идею подбросили только для того, чтобы иностранцы посочувствовали нам из-за терактов на мосты и выделили деньги на технико-экономическое обоснование и первый этап проектирования.

Но даже проект будет стоить десятки миллионов гривен, потому что нужно исследовать дно реки, собрать информацию о разных коммуникациях, сделать расчеты.

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− Даже после нескольких российских атак опоры наших мостов выстояли. А насколько разрушительными могут быть попадания в тросы?

− На самом деле меня до сих пор шокирует, как враг может так прицельно бить, потому что попасть в конкретное сообщение, где балка лежит на опоре, очень сложно даже для современного оружия. Возможно, действительно россияне имеют ретрансляторы, как заявляют некоторые наши эксперты.

Но даже если врагу получится "разрезать" ванты (тросы), это не обязательно означает, что мост разрушен. У вантовых мостов есть определенные запасы и даже если все тросы повреждены, мост фактически можно сделать балочным, если поставить дополнительные опоры в Днепр.

Это то, что сейчас делают с мостом метро – такие опоры поддерживают арку. Еще один пример, Подольский мост, который раньше был на опорах, а сейчас висит на вантах. Также по необходимости подобные опоры можно поставить и под Южный мост. Это сузит судоходную часть, но позволит конструкции держаться.

И я бы не называл это атаками, это террористические акты. Потому что атака имеет какой-то военный смысл, а мосты – это не военный объект. И по-моему, у россиян нет цели разрушить мост. Они понимают, что несколькими шахедами такие мосты не уничтожат.

Поэтому цель – парализовать движение, испугать население, сделать так, чтобы мы обследовали и закрывали мосты, не пользовались ими. Им для этого не обязательно перерезать ванты – достаточно бить в определенных точках моста. И это будет бить по транспортной системе, а как следствие – по экономике.

Потому что транспорт играет большую роль в способности бизнеса работать, создавать валовой региональный продукт и платить налоги.

Если россияне зададутся целью существенно повредить каждый мост, то, думаю, у них есть понимание, сколько нужно потратить ракет. Но дальше для них должен возникнуть вопрос о целесообразности: чего они достигнут?

Фото: Ликвидация последствий атаки на Северный мост в Киеве (Getty Images)

− При каких условиях в Киеве действительно может наступить транспортный коллапс? Должны одновременно перекрыть два-три моста?

− Транспортного коллапса через мосты не будет, он не возможен. Люди каждый день принимают для себя новые решения. Если завтра перекроют несколько мостов, человек, живущий на левом берегу, работающий на правом, будет отказываться от поездок, сменит работу, маршрут, время выезда или транспорт. Люди будут подстраиваться.

Однако, могут быть локальные проблемы. К примеру, если одновременно перекрыть несколько мостов, среднее время поездки очень возрастет. Но все равно человек сможет добраться до места назначения.

Погода представляет собой дополнительный фактор, который может запустить цепную реакцию. Если пойдет ливень, спровоцирующий много ДТП, уменьшит видимость, какойто транспорт остановится.

Одновременно, например, будет удар по энергетике и остановятся все находящиеся на маршрутах троллейбусы, еще сузится проезжая часть – вот тогда может быть коллапс, а не только из-за перекрытия мостов.

Потому катастрофы с транспортом не будет, но это удушение экономики. Потому что из-за транспортной усталости человек, который два часа добирается до работы, либо уволится, либо переедет в другой город, где есть лучшие возможности для передвижения. Так когда-то айтишники массово переезжали из Киева в Винницу.

И это страшнее коллапса, потому что идет угроза транспортной деградации – когда твое завтра хуже, чем сегодня. И так происходит изо дня в день. Транспортный коллапс – это сильный спазм, головная боль. А то, что происходит у нас – это как онкология.

− Какие видите альтернативы для Киева, лучше установки понтонов?

− Сейчас предлагают много вариантов: челночное движение железной дороги, понтонные переправы, насыпные мосты, реверсивное движение на действующих мостах.

Кто-то из военных экспертов предположил, что у россиян может быть оптическая система наведения в Киеве, потому что очень точные удары, поэтому стоит запускать дымовые завесы на мосты во время атак.

Еще вариант – защита отдельных элементов мостов – типа сетками, какими-то экранами, мангалами (массивными металлическими решетками, – РЕД.). Вообще, лучший способ – это ПВО, РЭБ, применение турелялей с искусственным интеллектом.

Фото: Образец понтонной переправы (Getty Images)

Идей много есть, но как по мне, ни одна из них сама по себе не сработает. Противник за нами следит. И если мы сильно уложимся в какую-нибудь одну идею, они начнут этому противодействовать.

К примеру, заявим, что городская электричка должна спасти Киев от транспортного коллапса. Это уже на следующий день Россия ударит по локомотиву, тяговой подстанции или контактной сети. Или будет бить по железнодорожным мостам – Дарницкому или Петровскому.

Поэтому у нас должна быть максимальная децентрализация и диверсификация решений – много мер одновременно. Надо иметь много резервных вариантов.

Еще одна реальная мера для Киева – оптимизировать поездки, чтобы у людей было меньше нужды глубоко передвигаться по столице. Речь идет об идее 15-минутного города.

На самом деле, это хорошо забытая идея еще из Советского Союза – микрорайоны. Сейчас Париж пытается ее внедрять. Главный принцип – в пешей доступности должно быть все, что нужно людям: работа, обучение, досуг, услуги. Также часть людей может перейти на работу дистанционно. Все в комплексе снизит трафик и нагрузку на мосты.

Так что альтернативы мостам нет, понтоны в Киеве – крайние меры по выживанию города, которые должны контролировать военные и пускать на заезд по пропускам. Завешивать старые мосты сетками для защиты – очень плохая идея, потому что идет дополнительная нагрузка. Поэтому самые большие надежды у нас на ПВО и РЭБ – что военные смогут лучше защищать мосты.