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Киев может ждать "логистический кошмар" из-за ударов РФ по мостам, - NYT

00:56 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Киев может ждать "логистический кошмар" из-за ударов РФ по мостам, - NYT Фото: мост в Киеве (Getty Images)
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Россия усилила атаки на Киев, сосредоточившись на мостах через Днепр, соединяющих левый и правый берега столицы. Такая тактика может привести к так называемому логистическому кошмару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Издание напоминает, как за последние дни российские удары уже не раз повреждали переправы, создавая серьезные проблемы для передвижения по городу.

В субботу 3 октября российский удар повредил Северный мост Киева. По словам мэра столицы Виталия Кличко, было повреждено дорожное покрытие и троллейбусные провода.

Сначала движение из-за переправы пришлось остановить, а в результате атаки пострадали два человека. Впоследствии автомобильное движение было возобновлено.

Это произошло после серии атак на Южный мост. В течение четверга и пятницы российские дроны несколько раз наносили удары по переправе, из-за чего ее закрыли для движения.

В столице образовались масштабные пробки, а части людей пришлось покидать автомобили и переходить мост пешком.

Издание отмечает, что через Днепр проходит несколько основных переправ, обеспечивающих сообщение между двумя частями Киева. Ими пользуются автомобилисты, общественный транспорт, пешеходы, а также железнодорожный и метрополитеновский транспорт.

Поэтому повреждение мостов оказывает непосредственное влияние на ежедневную жизнь миллионов жителей столицы.

По данным Washington Post, нынешняя кампания РФ против мостов может быть частью более широкой попытки нарушить нормальное функционирование Киева в преддверии зимнего периода.

В целом же атаки на Киев могут ослабить несущие конструкции мостов и вынудить власти закрыть их на неопределенный срок , вместо того чтобы рисковать обрушением.

Результатом стал бы логистический кошмар Киева и всей страны, пишет NYT.

Ведь мосты в столице помогают перевозить разнообразные продукты питания и оборудование через Днепр, протекающий с севера на юг через Украину и разделяющий страну надвое. Если бы они закрылись, альтернатив было бы немного.

Несмотря на вышесказанное, Москва заявила, что продолжит наносить удары по Киеву и другим городам Украины, а российский МИД отдельно призывал иностранцев и дипломатов покинуть украинскую столицу.

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