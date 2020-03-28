ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп підписав закон про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів

Новини » Політика     28.03.2020 - 00:49
Трамп підписав закон про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Закон надасть термінову допомогу сім'ям, робітникам і бізнесу США

Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act), що передбачає надання допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Американський лідер зазначив, що ця сума вдвічі більша раніше прийнятого найбільшого пакету.

"Я тільки що підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії - вдвічі більший, ніж найбільший раніше ухвалений пакет. Закон на 2,2 трлн доларів надасть термінову допомогу сім'ям, робітникам і бізнесам нашої країни", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавіруса, у розмірі 2 трлн доларів. Він вносить значний фінансовий імпульс в економіку за допомогою положень, спрямованих на надання допомоги американським робітникам, малим підприємствам і галузям у боротьбі з економічними потрясіннями.

РБК-Україна писало, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус.

США тісно співпрацюють з Китаєм для подолання коронавірусу, - Трамп Рейтинг Трампа оновив історичний максимум
Новини України Дональд ТрампЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся