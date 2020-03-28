Трамп підписав закон про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Закон надасть термінову допомогу сім'ям, робітникам і бізнесу США

Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act), що передбачає надання допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Американський лідер зазначив, що ця сума вдвічі більша раніше прийнятого найбільшого пакету.

"Я тільки що підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії - вдвічі більший, ніж найбільший раніше ухвалений пакет. Закон на 2,2 трлн доларів надасть термінову допомогу сім'ям, робітникам і бізнесам нашої країни", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавіруса, у розмірі 2 трлн доларів. Він вносить значний фінансовий імпульс в економіку за допомогою положень, спрямованих на надання допомоги американським робітникам, малим підприємствам і галузям у боротьбі з економічними потрясіннями.

РБК-Україна писало, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус.