Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною

Японія ввела нові додаткові санкції проти Росії, також введені санкції проти Білорусії. У новий санкційний список потрапили олігархи Алішер Усманов, брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, а також Дмитро Пєсков, Козак і Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії .

Також Токіо вводить заборону на експорт щодо міноборони Білорусі, включаючи збройні сили, органи правопорядку, розвідувальні організації.

Всього в списку 20 росіян, а також 12 громадян Білорусі. Введені обмеження до ще двох російських організацій і десяти організацій з Білорусі.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в ході дебатів Парламенту назвав південну частину Курильські острови споконвічними територіями країни. Кісіда підкреслив, що на дану місцевість поширюється японський суверенітет.

Раніше МЗС Японії присвоїло Росії третій рівень небезпеки з чотирьох можливих. Це означає відмову від поїздок для громадян країни.

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