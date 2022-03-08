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Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною

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Токіо, Вівторок 08 березня 2022 04:07
Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною Фото: Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Японія ввела нові додаткові санкції проти Росії, також введені санкції проти Білорусії. У новий санкційний список потрапили олігархи Алішер Усманов, брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, а також Дмитро Пєсков, Козак і Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Всього в списку 20 росіян, а також 12 громадян Білорусі. Введені обмеження до ще двох російських організацій і десяти організацій з Білорусі.

Також Токіо вводить заборону на експорт щодо міноборони Білорусі, включаючи збройні сили, органи правопорядку, розвідувальні організації.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в ході дебатів Парламенту назвав південну частину Курильські острови споконвічними територіями країни. Кісіда підкреслив, що на дану місцевість поширюється японський суверенітет.

Раніше МЗС Японії присвоїло Росії третій рівень небезпеки з чотирьох можливих. Це означає відмову від поїздок для громадян країни.

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