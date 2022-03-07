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Японцям не рекомендують їхати в Росію незалежно від цілей

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Понеділок 07 березня 2022 06:46
Японцям не рекомендують їхати в Росію незалежно від цілей Аеропорт в Японії (Фото: japantimes.co.jp)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Японії знизило рейтинг безпеки Росії. Громадянам не рекомендується відвідувати РФ незалежно від цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

Міністерство закордонних справ Японії застерегло своїх громадян від поїздок до Росії через конфлікт в Україні. МЗС Японії підвищило рівень небезпеки Росії до третього з чотирьох. Найвищий четвертий рівень передбачає негайну евакуацію з країни.

При цьому ряд західних регіонів Росії, які межують з Україною, МЗС Японії віднесло до найвищого, четвертого рівня небезпеки. На думку японців в цих областях високий ризик ведення бойових дій, тому громадянам Японії настійно рекомендується їх покинути.

Раньше українські спортсмени організували акцію протесту проти вторгнення Росії в день відкриття зимової Паралімпіади - 2022 в Китаї.

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