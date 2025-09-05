Иностранные военные в Украине

Вчера, 4 сентября, около 30 мировых лидеров встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.

Переговоры проходили на фоне отсутствия четких обязательств со стороны США, что создавало дополнительное давление на европейских союзников Украины.

По данным агентства Reuters, союзники уже завершили техническую подготовку планов по гарантиям и готовят политический сигнал для американского президента.

Подтверждением этого стало заявление президента Франции, который сообщил, что подготовка гарантий завершена и взносы стран были задокументированы и согласованы на уровне министров обороны.

По информации медиа, во время заседания "коалиции желающих" лидеры согласовали конкретные шаги.

В частности, несколько государств выразили готовность предоставить до 30 тысяч военных для укрепления оборонных возможностей Украины, а также рассматривают дальнейшие меры по повышению безопасности на море и в воздухе.

Стоит отметить, что уже сегодня в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.