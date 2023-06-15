Япония ведет переговоры о поставках снарядов для Украины, - WSJ

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины. На сегодняшний день Япония оказала Украине только нелетальную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall St Journal .

По данным издания, Токио рассматривает возможность поставок артиллерийских снарядов для 155-мм орудий соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса в области безопасности.

Ранее в этом месяце министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Японию за нелетальную военную поддержку, которую она оказала Украине, и сказал, что дополнительная помощь будет приветствоваться.

Помощь Японии

В начале июня агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты намерены обеспечить поставки тротила из Японии для 155-мм артиллерийских снарядов.

Для Японии любые поставки станут проверкой ее готовности помочь Киеву, потому что экспортные правила запрещают японским компаниям продавать летальные предметы за границу, такие как гаубичные снаряды. Тем не менее, союзники, похоже, нашли обходной путь, позволяющий продавать тротил в условиях глобальной нехватки боеприпасов.

В то же время многие законодатели правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) хотят ослабить или отменить экспортные ограничения.