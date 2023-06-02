Япония поставит Соединенным Штатам тротил к снарядам для Украины, - Reuters

Соединенные Штаты намерены обеспечить поставки тротила из Японии для 155-мм артиллерийских снарядов, поскольку Вашингтон срочно направляет на Украину оружие и боеприпасы для контрнаступления против российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Для Японии любые поставки станут проверкой ее готовности помочь Киеву, потому что экспортные правила запрещают японским компаниям продавать летальные предметы за границу, такие как гаубичные снаряды, которыми Украина ежедневно ведет огонь по российским подразделениям, оккупирующим ее юго-восточные районы.

Тем не менее союзники, похоже, нашли обходной путь, позволяющий продавать тротил в условиях глобальной нехватки боеприпасов.

"У Соединенных Штатов есть способ купить взрывчатку в Японии", - сказал Reuters на условиях анонимности один из людей, осведомленных о дискуссиях по этому вопросу в Японии.

Экспортные ограничения для продуктов или оборудования двойного назначения, продаваемых на коммерческой основе, менее строгие, чем для товаров сугубо военного назначения, поэтому США могут закупать ноутбуки Panasonic Toughbook для своих военных.

Другой источник сообщил, что Токио, который на этой неделе принимал министра обороны США Ллойда Остина, заявил правительству США, что разрешит продажу промышленного тротила, поскольку это взрывчатое вещество не предназначено только для военных целей.

США хотят подключить японскую компанию к цепочке поставок тротила для доставки взрывчатых веществ на военные заводы, принадлежащие армии США, которые будут упаковывать их в 155-мм гильзы, добавил источник.

Госдепартамент США не стал напрямую отвечать на вопросы Reuters о том, планируют ли США покупать тротил в Японии, но заявил, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами, "чтобы предоставить Украине необходимую поддержку" для самозащиты. Япония, добавил он, "продемонстрировала лидерство в поддержке обороны Украины".

Рады помочь

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет помочь Украине, потому что его администрация опасается, что победа России подтолкнет Китай к нападению на Тайвань и втянет его страну в региональную войну. В прошлом году он предупредил, что Украина может стать "Восточной Азией завтра", а его администрация объявила о крупнейшем наращивании вооруженных сил Японии со времен Второй мировой войны.

Этот отход от государственного пацифизма, который доминировал во внешней политике Японии на протяжении десятилетий, пока не распространился на летальную военную помощь, ограничивая предложения Токио Киеву такой экипировкой, как бронежилеты, каски и продовольственные пайки.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Японию во время саммита лидеров G7 в Хиросиме в прошлом месяце Кисида согласился передать джипы и грузовики.

Судя по всему, в Японии все больше одобряют оказание военной помощи Украине, но степень летальности вызывает споры, сказал Цунео Ватанабэ, старший научный сотрудник Sasakawa Peace Foundation.

"Тот факт, что Япония решила передать Украине грузовики, показывает, что ситуация меняется. Однако политического консенсуса по вопросу отправки летальной помощи пока не наблюдается", - сказал он.

Япония - один из десятков друзей и союзников, которых Вашингтон просит помочь вооружить Украину, которая борется с растянутыми цепочками военных поставок.

Южная Корея, которая также использует 155-мм снаряды, входит в число тех, к которым обратились США. Представитель министерства обороны Южной Кореи сообщил агентству Reuters, что позиция Сеула в отношении оказания смертоносной помощи Киеву не изменилась.

Отвечая на вопрос в Токио на этой неделе о возможности изменения японской политики в отношении смертоносной помощи, Остин сказал на брифинге для прессы, что любые изменения будут делом Японии, но "любая поддержка" Украины "всегда приветствуется".

Источники Reuter, отказались назвать японскую компанию, которая будет поставлять взрывчатку правительству США, и не сообщили, сколько тротила хочет купить Вашингтон.

Агентство Reuters связалось с 22 производителями взрывчатых веществ, указанными на веб-сайте Японской ассоциации производителей взрывчатых веществ. Единственной, кто заявил, что производит промышленный тротил, была Chugoku Kayaku, базирующаяся в Хиросиме фирма, поставляющая японские вооруженные силы.

"Мы не получали никаких прямых запросов от правительства или военных США", - говорится в сообщении компании.

На вопрос, обсуждала ли она какие-либо продажи TNT через посредника, фирма ответила, что не раскрывает личности клиентов или потенциальных покупателей.

Дальнейшие действия Японии

Поставка коммерческого тротила в США может быть лишь временной мерой, поскольку многие законодатели правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) хотят ослабить или отменить экспортные ограничения.

В декабре, когда Кисида объявил о пятилетнем наращивании вооруженных сил Японии, он пообещал пересмотреть правила экспорта, открыв возможность того, что Япония сможет поставлять летальное оружие не только Украине, но и другим странам, которых Токио и Вашингтон считают потенциальными союзниками против России и Китая.

Акихиса Нагашима, бывший заместитель министра обороны и высокопоставленный член ЛДП в парламентском комитете по национальной безопасности, сказал, что наращивание военной мощи проведет Японию на четыре пятых пути к тому, чтобы стать "нормальной страной", не обремененной наследием своего поражения во Второй мировой войне.

"Снятие экспортных ограничений - это оставшиеся 20%", - сказал он.