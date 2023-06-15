Японія веде переговори про поставки снарядів для України, - WSJ

Японія веде переговори про поставки артилерійських снарядів до Сполучених Штатів, щоб поповнити запаси для контрнаступу Збройних сил України. На сьогодні Японія надала Україні лише нелетальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall St Journal .

За даними видання, Токіо розглядає можливість поставок артилерійських снарядів для 155-мм гармат відповідно до угоди 2016 року, яка дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього альянсу в галузі безпеки.

Раніше цього місяця міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою. Після зустрічі Остін похвалив Японію за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні, і сказав, що додаткова допомога вітатиметься.

Допомога Японії

На початку червня агентство Reuters повідомляло, що Сполучені Штати мають намір забезпечити постачання тротилу з Японії для 155-мм артилерійських снарядів.

Для Японії будь-які поставки стануть перевіркою її готовності допомогти Києву, тому що експортні правила забороняють японським компаніям продавати летальні предмети за кордон, такі як гаубічні снаряди. Тим не менш, союзники, схоже, знайшли обхідний шлях, що дає змогу продавати тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

Водночас, багато законодавців правлячої Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП) хочуть послабити або скасувати експортні обмеження.