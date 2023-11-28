Япония и Вьетнам усилят военное сотрудничество для противодействия Китаю

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Вьетнама Во Ван Тхуонг в понедельник договорились углубить сотрудничество между двумя странами в сфере морской безопасности в условиях растущей военной активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.
Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года . А в октябре страны впервые в истории провелитрехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.
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