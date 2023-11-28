Японія та В'єтнам посилять військову співпрацю для протидії Китаю

Для чого країни посилюють співпрацю

Співпраця інших країн для протистояння Китаю

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року. А в жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

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