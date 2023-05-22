Япония расширила санкции против РФ: какие отрасли попали в список

Правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, это касается строительной и инженерной отраслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia .

Как отмечается, теперь японским компаниям запрещено предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли.

Также Япония прибавит в санкционные списки примерно 100 человек, активы которых будут заморожены, за обход уже действующих санкций против страны-агрессора.

Кроме того, японские власти запретят поставлять товары около 80 организациям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

Санкции против России

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 19 мая, объявил о новых санкциях против России.

По его словам, ограничительные меры будут введены против 30 человек и восьми компаний. Они внесены в санкционный список, за то, что они способствовали "перемещению украинских детей в Россию".

Кроме этого, под санкции попали 17 человек и 18 организаций. Они предоставляют военные технологии и разработки вооруженным силам России, членов семей находящихся под санкциями и других.

О новых санкциях против государства-террориста сообщили в Соединенных Штатах Америки. Ограничения ввели в отношении 22 физических и 104 юридических лиц в более чем 20 странах. Они направлены против тех, кто пытается обойти или уклониться от санкций и других экономических мер против России.

Британия также ввела дополнительные санкции против РФ. В список вошли 86 россиян и компаний, в частности, "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом" и основатель "Российской медной компании" Игорь Алтушкин.

РБК-Украина писало о том, что новый, 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа и ограничений против "Росатома".

Также следует отметить, что страны G7 решили сконцентрироваться на борьбе с лазейками для обхода санкций против РФ.