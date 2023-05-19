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США ввели новый пакет санкций против России

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Пятница 19 мая 2023 18:09
США ввели новый пакет санкций против России Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня Соединенные Штаты Америки расширили ограничительные экономические меры против РФ из-за ее агрессии в Украине. Речь идет о новом пакете санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

"Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых для оснащения ее вооруженных сил, и резко ограничивают доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины", - говорится в заявлении.

Министр добавила, что сегодняшние действия еще больше возможности Кремля продолжать агрессивную войну в Украине и прекратят попытки РФ уклониться от санкций.

Отмечается, что санкции ввели в отношении 22 физических и 104 юридических лиц в более чем 20 странах. Они направлены против тех, кто пытается обойти или уклониться от санкций и других экономических мер против России.

Сеть тайных закупок оружия для армии РФ

В Лихтенштейне функционировала компания Trade Initiative Establishment, которая занималась закупкой оборудования для производства полупроводников и нанотехнологий для российских организаций. Они были под ограничениями США.

Компания Trade Initiative Establishment (TIE), базирующаяся в Лихтенштейне, занимается закупкой оборудования для производства полупроводников и нанотехнологий для российских организаций, включенных в список США, по крайней мере с 2012 года.

Список лиц, попавших под ограничение США

  • вице-премьер РФ Виктория Абрамченко;
  • министр образования Сергей Кравцов;
  • омбудсмен Татьяна Москалькова;
  • помощник президента РФ Игорь Левитин;
  • детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова;
  • помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков;
  • ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Минфин США ввел санкции против Службы внешней разведки России, Российского государственного геологоразведочного университета им. Также США ввели санкции против 223-го и 224-го летного отрядов Минобороны РФ.

Новые санкции США направлены на ОПК РФ, а также ее горнодобывающий, технологический и металлургический секторы. Под блокировку собственности попали более 200 физических и юридических лиц, морские и воздушные суда. Также Министерство финансов США ввело санкции против девяти зарегистрированных в Китае организаций за связи с Россией.

Сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о новых экспортных ограничениях против России и Беларуси. Теперь в эти страны будет запрещено ввоз телефонов, диктофонов и бытовой техники.

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