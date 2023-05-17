ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый пакет санкций ЕС против России почти готов, - Politico

Новина українською →
Среда 17 мая 2023 06:13
Новый пакет санкций ЕС против России почти готов, - Politico Фото: пакет санкций ЕС против России практически готов, но в него не войдет запрет на газ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новый, 11 пакет санкций Евросоюза против России практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Несколько европейских дипломатов подтвердили, что включение запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках 11 пакета санкций ЕС маловероятно. По данным издания, против этого выступают страны, которые до сих пор закупают трубопроводный газ в России.

"Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет, - заявил дипломат из страны, которая ранее перестала покупать российский трубопроводный газ. Другой политик подчеркнул, что 11 пакет экономических ограничений практически готов, и попытка включить в него подобную меру вряд ли удастся.

До начала вторжения в Украину Россия поставляла почти 40% газа, который необходим ЕС. Сейчас объемы поставок энергоносителя упали до 8%, отмечает Politico. В том числе поставки по газопроводам "Северному потоку" в Германию и по "Ямалу" в Польшу полностью прекратились.

Как сообщалось, в Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала три ключевых элемента нового пакета санкций против России. При этом Reuters сообщало, что переговоры по 11-му пакету санкций могут затянуться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина