Канада ввела очередной пакет санкций против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 19 мая, объявил о новых санкциях против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Canadian Press.

О новых санкциях было объявлено во время встречи лидеров.

"Сегодня Канада объявила о введении более 70 новых санкций, направленных против людей, поддерживающих незаконные военные действия России и соучастников нарушений прав человека", - сказал Трюдо.

По его словам, ограничительные меры будут введены против 30 человек и восьми компаний. Они внесены в санкционный список, за то, что они способствовали "перемещению украинских детей в Россию".

Кроме этого, под санкции попали 17 человек и 18 организаций. Они предоставляют военные технологии и разработки вооруженным силам России, членов семей находящихся под санкциями и других.

Санкции против РФ

Кроме Канады, о новых санкциях против государства-террориста сообщили в Соединенных Штатах Америки.

"Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых для оснащения ее вооруженных сил и резко ограничивают доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины", - говорится в заявлении.

Также в пятницу, 19 мая, Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в частности, "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом" и основатель "Российской медной компании" Игорь Алтушкин.

Следует отметить, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что РФ нарушила права незаконно вывезенных украинских детей на территорию России. До этого ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ.