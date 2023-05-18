ЕС не планирует вносить "Росатом" в 11-й пакет санкций, - CNN

Европейский союз пока не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом". Речь идет о новом, 11-м пакете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника ЕС, хотя страны-члены блока уменьшают свою зависимость от российской энергии, но "Европейский союз формально не будет нацеливаться на "Росатом" в будущем пакете".

По его словам, в ЕС считают, что "самые санкции якобы не принесут независимости от российских энергоносителей". чиновник подчеркнул, что существуют "другие пути достижения той же цели".

Он добавил, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Напомним, что в ЕС сейчас ведется работа над 11-м пакетом санкций в отношении России, поэтому часть стран возобновили давление против ядерной промышленности страны.

Добавим, в начале мая Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома".

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что международным партнерам следует сконцентрироваться на введенных санкциях против "Росатома" и российских банков, а также пропагандистов.

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