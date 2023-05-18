ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС не планирует вносить "Росатом" в 11-й пакет санкций, - CNN

Новина українською →
Брюссель, Четверг 18 мая 2023 15:51
ЕС не планирует вносить "Росатом" в 11-й пакет санкций, - CNN Фото: ЕС не планирует вносить "Росатом" в 11-й пакет санкций (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский союз пока не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом". Речь идет о новом, 11-м пакете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника ЕС, хотя страны-члены блока уменьшают свою зависимость от российской энергии, но "Европейский союз формально не будет нацеливаться на "Росатом" в будущем пакете".

По его словам, в ЕС считают, что "самые санкции якобы не принесут независимости от российских энергоносителей". чиновник подчеркнул, что существуют "другие пути достижения той же цели".

Он добавил, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Напомним, что в ЕС сейчас ведется работа над 11-м пакетом санкций в отношении России, поэтому часть стран возобновили давление против ядерной промышленности страны.

Добавим, в начале мая Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома".

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что международным партнерам следует сконцентрироваться на введенных санкциях против "Росатома" и российских банков, а также пропагандистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росатом Евросоюз Санкции против России
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса