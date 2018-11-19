Главу Nissan і Renault Карлоса Гона заарештували в Японії

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Nissan Motor Co запропонує звільнити Карлоса Гона з поста голови ради директорів

У Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японський автомобілебудівний концерн Nissan Motor Co запропонує звільнити Гона з поста голови ради директорів на наступному засіданні ради. Також агентство пише, що компанія підтвердила, що Гон використовував Nissan Motor Co в особистих цілях.

Компанія також підтвердила, що має намір вимагати директора Грега Келлі який допомагав приховувати дані про доходи. Також у прокуратурі повідомили про арешт голови ради директорів.

Зазначимо, що за даними японської газети Asahi, в офісах компанії правоохоронці проводять обшуки.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Карлоса Гона можуть заарештувати у зв'язку з підозрами у порушенні японського фінансового законодавства. Повідомлялося, що прокуратура Токіо готується заарештувати топ-менеджера через те, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняна до маніпулювання інформацією.

Як відомо, Карлос Гон займає керівні пости в Renault з кінця 1996 року. У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, він був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором. З 2005 року також займає посади президента і гендиректора Renault.