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Влада Франції запропонувала ввести тимчасове керівництво Renault

Новини » Політика    20.11.2018 - 19:46
Влада Франції запропонувала ввести тимчасове керівництво Renault
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Формально влада Франції не вимагає звільнення Гоша, однак той "більше не в змозі керувати групою"

Виконавчий директор автоконцерну Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон повинен покинути свій пост після арешту за підозрою в ухиленні від податків. Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на France Info.

"Потрібно якомога швидше затвердити тимчасове керівництво", - сказав міністр.

У той же час він підкреслив, що формально влада Франції не вимагає звільнення Гоша, однак той "більше не в змозі керувати групою".

Зазначимо, японський автомобільний концерн Mitsubishi Motors проведе на наступному тижні засідання ради директорів. На засіданні буде ухвалено рішення про звільнення Карлоса Гона з поста глави концерну.

Вчора в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Його підозрюють у порушенні японського фінансового законодавства.

Зазначимо, що акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії. В ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).

Акції Nissan подешевшали до мінімуму за 2,5 роки у зв'язку з арештом Карлоса Гона Після арешту голови Renault-Nissan-Mitsubishi акції Renault впали на 15%
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