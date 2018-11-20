Влада Франції запропонувала ввести тимчасове керівництво Renault

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Формально влада Франції не вимагає звільнення Гоша, однак той "більше не в змозі керувати групою"

Виконавчий директор автоконцерну Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон повинен покинути свій пост після арешту за підозрою в ухиленні від податків. Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на France Info.

"Потрібно якомога швидше затвердити тимчасове керівництво", - сказав міністр.

У той же час він підкреслив, що формально влада Франції не вимагає звільнення Гоша, однак той "більше не в змозі керувати групою".

Зазначимо, японський автомобільний концерн Mitsubishi Motors проведе на наступному тижні засідання ради директорів. На засіданні буде ухвалено рішення про звільнення Карлоса Гона з поста глави концерну.

Вчора в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Його підозрюють у порушенні японського фінансового законодавства.

Зазначимо, що акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії. В ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).