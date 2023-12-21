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Япония будет поставлять оружие за границу. Данилов назвал это "историческим моментом"

Киев, Четверг 21 декабря 2023 09:02
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Япония будет поставлять оружие за границу. Данилов назвал это "историческим моментом" Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Решение Японии поставлять оружие собственного производства за границу - это исторический момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Исторически так сложилось, что Япония после Второй мировой войны приняла внутреннее законодательство, запрещающее любой экспорт оружия японского производства. Сейчас происходит исторический момент, когда Япония будет возвращаться на этот рынок. Пока она законодательно решает, что японское оружие может быть в других странах мира", - отметил Данилов.

По его словам, вовлеченность Японии как крупной промышленной страны в создание региональных институтов очень важна.

"Это очень мощная промышленная страна, страна с большим промышленным потенциалом. Вовлечение ее в совместные процессы защиты демократии будет абсолютно уместным", - подчеркнул секретарь СНБО.

Что этому предшествовало

СМИ сообщили, что 22 декабря правительство Японии обновит инструкции по экспорту оборонной продукции. Таким образом страна сможет поставлять оружие собственного производства за границу.

Речь идет в первую очередь о ракетах для зенитного комплекса Patriot. Совет национальной безопасности Японии планирует одобрить поставки ракет для Patriot в США еще в этом году.

Важно отметить, что Япония не сможет передавать оружие воюющим странам, например Украине или Израилю. Но это даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия собственного производства.

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