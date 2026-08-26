Япония выбрала лучший дрон-перехватчик и начала закупки
Японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) выбрало дрон-перехватчик Terra B1 для закупки в рамках государственной программы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу TerraDrone.
Конкурс ATLA по выбору дронов-перехватчиков стартовал в июне 2026 года. В июле агентство отобрало четыре модели для проведения испытаний по заказу Военно-морских сил самообороны Японии. 25 августа 2026 стало известно, что ATLA заключило контракт на закупку Terra B1.
В Terra Drone отметили, что результаты испытаний продемонстрировали соответствие беспилотника установленным требованиям. В то же время, при принятии решения учитывали не только технические характеристики Terra B1, но и способность производителя обеспечить быструю поставку.
Terra B1 разработана для борьбы с дальнобойными беспилотниками, в частности БпЛА типа "Шахед". При создании перехватчика компания использовала опыт, полученный в разных операционных условиях, в том числе в Украине.
Ожидается, что первые поставки Terra B1 будут производиться для ВМС Японии. В дальнейшем Terra Drone планирует рассмотреть возможность поставки системы для Воздушных сил и Сухопутных сил самообороны страны.
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