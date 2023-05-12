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Япония может быть хорошей моделью для послевоенного восстановления Украины, - МИД Польши

Фото: Збигнев Рау, глава МИД Польши (facebook com Zbigniew Rau)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Япония может быть хорошей моделью для послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Глава МИД Польши в этом контексте указал на то, что Япония пережила войну и стихийные бедствия, а также реконструкцию.

При этом Рау обращает внимание, что страны должны объединиться в поддержке Украины, отражающей полномасштабную военную агрессию РФ, поскольку это также важно для безопасности каждого государства.

Так, добавил польский министр, происходящее в Украине является общей проблемой для стран, которые хотят поддерживать мир и международный порядок. Рау также отметил, что Украина борется не только за себя, но и за Польшу и другие страны.

Глава МИД Польши заявил, что Украина может выиграть развязанную РФ войну, если Япония и страны Запада продолжат поддерживать Киев, призывая к международному единству ради мира.

Министр подчеркнул, что войска РФ должны быть выведены из Украины, а также указал на необходимость привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

"Польша готова продолжать оказывать помощь Украине рука об руку с Японией, которая председательствует на встречах Большой семерки", - сказал Рау.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на саммите G7 в Хиросиме Украина будет на первом месте повестки дня.

Также сообщалось, что Япония выделит 1 миллиард долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам.

Ранее РБК-Украина писало, что на саммите Совета Европы 16-17 мая представят международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине.

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