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Япония выделит 1 млрд долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам

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Япония, Четверг 11 мая 2023 13:14
Япония выделит 1 млрд долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам Фото: Япония выделит 1 млрд долларов для помощи украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония сегодня обнародует план на 1 млрд долларов, направленный на помощь странам - соседям Украины в приеме беженцам.

Об этом заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Финансирование будет предоставляться через государственный Японский банк международного сотрудничества (JBIC), который обычно предлагает помощь в форме кредитования, гарантий и инвестиций в акционерный капитал.

Судзуки сделал это заявление по прибытии в Ниигату, к северу от Токио, чтобы возглавить трехдневную встречу финансовых лидеров развитых стран "Большой семерки" (G7).

В повестке дня "Большой семерки" стоит вопрос о том, как реагировать на попытки России уклониться от санкций. Судзуки сказал, что будут предприняты "необходимые действия", чтобы подорвать способность России продолжать войну. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече, в которой примет участие министр финансов Украины Сергей Марченко онлайн, сообщает Kyodo News.

Ожидается, что "Большая семерка", Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз, подчеркнут необходимость продолжать истощать военный бюджет Москвы с помощью санкций, в том числе ограничения цен на российскую нефть.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что количество украинцев, находящихся за границей, в первом квартале 2023 года составит 9 млн человек. Возвращение может начаться не раньше следующего года.

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