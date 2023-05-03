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Международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине, представят в середине мая

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Среда 03 мая 2023 20:40
Международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине, представят в середине мая Фото: Международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине, представят в середине мая (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, будет представлен на саммите Совета Европы 16-17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление саммита Украина - Северная Европа.

"Украина и страны Северной Европы и дальше будут работать вместе с другими над разработкой механизмов возмещения ущерба, ранений и разрушений, вызванных российской агрессией. Для этого важной вехой является Международный реестр ущерба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что реестр ущерба будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.

"Мы будем и дальше прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов обеспечения финансирования компенсационного механизма, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и с целью выплаты репараций", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина вместе с международными партнерами создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.

Также ранее мы писали, что правительство Нидерландов одобрило решение о расположении в Гааге Международного реестра ущерба, нанесенного Россией в войне против Украины.

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