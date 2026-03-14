Япония хочет получить украинские дроны: в Токио рассматривают сделку о приобретении

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для собственных Сил самообороны. Главной причиной является успешное использование этой техники в реальных боевых условиях против российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские Kyodo News и 47news.
Правительство Японии изучает возможность интеграции украинских БПЛА в свой оборонный арсенал. Украина значительно усовершенствовала технологии производства беспилотных летательных аппаратов, отдавая приоритет опыту, полученному на поле боя.
Окончательное решение Токио примет после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля, однако из-за политической ситуации вокруг сектора Газа японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.
Представители Министерства обороны Японии отмечают, что украинские дроны имеют высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большую дальность полета.
"Украина быстро совершенствуется на основе результатов реальных боевых развертываний, что обеспечивает высокие технические характеристики", - отметили в ведомстве. Кроме прямой закупки, Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников.
Напомним, по данным западных СМИ, по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведет переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".
Также недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.
Отдельно от правительства саудитов, по данным СМИ, нефтяной гигант Saudi Aramco обсуждает с двумя украинскими компаниями покупку дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений от атак иранских "Шахедов".