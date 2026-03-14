Япония хочет получить украинские дроны: в Токио рассматривают сделку о приобретении

Правительство Японии изучает возможность интеграции украинских БПЛА в свой оборонный арсенал. Украина значительно усовершенствовала технологии производства беспилотных летательных аппаратов, отдавая приоритет опыту, полученному на поле боя.

Окончательное решение Токио примет после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля, однако из-за политической ситуации вокруг сектора Газа японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.

Преимущества украинских разработок

Представители Министерства обороны Японии отмечают, что украинские дроны имеют высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большую дальность полета.

"Украина быстро совершенствуется на основе результатов реальных боевых развертываний, что обеспечивает высокие технические характеристики", - отметили в ведомстве. Кроме прямой закупки, Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников.