"Час настав": Кулеба про введення Заходом санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прийшов час до введення Заходом санкцій проти РФ. Він наголосив, що російська влада вже зробила всі кроки для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час відеозвернення.

"Наша позиція дуже чітка - потрібно застосовувати санкції проти Росії, час настав", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що зараз головним є те, це коли і які санкцій будуть застосовані.

"Попри, безумовно, шквал емоцій ми зараз зосереджені на ключовому: на тому, щоб були ухвалені рішення, необхідні для стримування Росії. Я сьогодні вночі провів кілька телефонних розмов із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, з керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції", - резюмував Кулеба.