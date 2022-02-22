ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія розпочала екстрене урядове засідання щодо введення санкцій проти РФ

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 22 лютого 2022 09:38
Британія розпочала екстрене урядове засідання щодо введення санкцій проти РФ Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон скликав екстрене урядове засідання (Cobra) щодо ситуації навколо України. Під час якого розглянеться питання щодо введення санкцій проти РФ за визнання нею так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, засідання стартувало о 06:30 (08:30 за київським часом). На ньому присутні:

  • начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін,
  • міністр оборони Бен Уоллес,
  • глава МЗС Ліз Трасс,
  • міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян,
  • міністр у справах бізнесу енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг,
  • генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман,
  • заступник прем'єра Джонсона, міністр юстиції Домінік Рааб.

Зазначено, що предметом переговорів є питання застосування санкцій проти Росії через визнання нею "незалежними" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛНР" і "ДНР".

Після чого в британському МЗС заявили, що Росія не залишиться безкарною після рішення про визнання "ЛДНР".

Додамо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країна готова ввести санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР ЛНР Санкції проти Росії Борис Джонсон
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі