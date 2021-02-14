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Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії перевищила 100 осіб

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 05:17
Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії перевищила 100 осіб Фото: землетрус в Японії (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії зросла до 104 осіб. Серед них кілька людей отримали переломи, проте про смертельні випадки не повідомлялося.

Про це пише Reuters.

Землетрус силою 7,3 бала стався незадовго до опівночі суботи. Надзвичайна подія сталася у тому ж районі, і землетрус на Фукусімі 2001 року.

Підземні поштовхи струсонули будівлі в столиці Японії Токіо за сотні кілометрів. На великій смузі північно-сходу країни зупинилися поїзди.

Сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Крім того, кілька тисяч домогосподарств залишилися без води.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Японії постраждалими вважаються щонайменше 50 осіб.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

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