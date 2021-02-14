Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії перевищила 100 осіб

Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії зросла до 104 осіб. Серед них кілька людей отримали переломи, проте про смертельні випадки не повідомлялося.

Про це пише Reuters .

Землетрус силою 7,3 бала стався незадовго до опівночі суботи. Надзвичайна подія сталася у тому ж районі, і землетрус на Фукусімі 2001 року.

Підземні поштовхи струсонули будівлі в столиці Японії Токіо за сотні кілометрів. На великій смузі північно-сходу країни зупинилися поїзди.

Сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Крім того, кілька тисяч домогосподарств залишилися без води.