Землетрус в Японії: зупинено рух поїздів, евакуюють тисячі людей
У Японії стався землетрус силою 7,2. У зв'язку з цим призупинено рух швидкісних поїздів.
Про це повідомляє The Japan Times.
Влада попросила евакуюватися майже 7 тисяч осіб після землетрусу на північному сході Японії.
Попередження про загрозу цунамі після землетрусу на північному сході Японії знято.
Як повідомляє видання, землетрус не викликав позаштатних ситуацій на АЕС. Зокрема, підземні поштовхи не вплинули на ситуацію на аварійній станції "Фукусіма-1".
Також ніяких змін не зафіксовано на станції "Онагава" в префектурі Міягі і "Токай-2" в Ібаракі. Всі реактори на цих АЕС в даний час зупинені.
Нагадаємо, в лютому цього року в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма. Це землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці.