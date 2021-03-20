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В Японії стався потужний землетрус. Оголошена загроза цунамі

Новость на русском → Токіо, Субота 20 березня 2021 11:38
В Японії стався потужний землетрус. Оголошена загроза цунамі Фото: землетрус (twitter com)
Автор: Анастасія Рокитна

Землетрус магнітудою 7,2 зафіксовано в суботу на північному сході Японії. Там оголошена загроза цунамі.

Про це повідомило національне метеорологічне управління, передає The Japan Times.

В префектурі Міягі сила землетрусу склала 7 балів. Метеорологічне агентство випустило попередження про цунамі.

Як пересторога тим, хто знаходиться поруч з прибережними районами, рекомендується переміститись на підвищення.

Нагадаємо, в лютому цього року в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма. Тоді постраждали більше 100 осіб.

Це землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

Зазначимо, сьогодні на півострові Рейкьянес в Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградалсфьяль. Це відбувається вперше за останні 800 років в регіоні.

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