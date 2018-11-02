У Чилі стався потужний землетрус

Фото: землетрус (vycherpno.ck.ua)

Інформації про постраждалих немає

У Чилі стався землетрус магнітудою 6,2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Вогнище залягало на глибині 100 км.

Разом з тим, дані про потерпілих і руйнування відсутні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії, 29 жовтня 2018, в районі столиці країни Тбілісі стався землетрус з магнітудою 2,6.

Стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився в Ісані-Самгородском районі Тбілісі і залягав на глибині 8 кілометрів. Також підземні поштовхи відчувалися жителями країни і в інших районах столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, біля узбережжя Аргентини стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 02:54 за місцевим часом. Епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів на 312,9 кілометрах на південь від Ушуайї (Аргентина) і 552 кілометрах від Пунта-Аренас (Чилі).