У Грузії стався землетрус

Ілюстративне фото (nsf.gov)

Повідомлень про руйнування або постраждалих немає

В Грузії, 29 жовтня 2018, в районі столиці країни Тбілісі стався землетрус з магнітудою 2,6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр сейсмічного моніторингу Грузії.

Стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився в Ісані-Самгородському районі Тбілісі і залягав на глибині 8 кілометрів. Також підземні поштовхи відчувалися жителями країни і в інших районах столиці.

В даний час інформації про постраждалих або руйнувань немає.

Раніше повідомлялося, біля узбережжя Аргентини стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 02:54 за місцевим часом. Епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів на 312,9 кілометрах на південь від Ушуайї (Аргентина) і 552 кілометрах від Пунта-Аренас (Чилі).

Нагадаємо, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,8. Поштовхи відчувалися навіть в Бухаресті (в 150 кілометрах від епіцентру), а також в деяких районах України, Молдови та Болгарії.