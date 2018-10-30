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У Грузії стався землетрус

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 01:33
Ілюстративне фото (nsf.gov)
Ілюстративне фото (nsf.gov)

Повідомлень про руйнування або постраждалих немає

В Грузії, 29 жовтня 2018, в районі столиці країни Тбілісі стався землетрус з магнітудою 2,6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр сейсмічного моніторингу Грузії.

Стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився в Ісані-Самгородському районі Тбілісі і залягав на глибині 8 кілометрів. Також підземні поштовхи відчувалися жителями країни і в інших районах столиці.

В даний час інформації про постраждалих або руйнувань немає.

Раніше повідомлялося, біля узбережжя Аргентини стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 02:54 за місцевим часом. Епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів на 312,9 кілометрах на південь від Ушуайї (Аргентина) і 552 кілометрах від Пунта-Аренас (Чилі).

Нагадаємо, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,8. Поштовхи відчувалися навіть в Бухаресті (в 150 кілометрах від епіцентру), а також в деяких районах України, Молдови та Болгарії.

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